Azerbaycan basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 30 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılmayacağı öne sürüldü. Aliyev’in yoğun programı nedeniyle zirvede yer alamayacağı, Azerbaycan’ı toplantıda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un temsil edeceği bildirildi. AKP'li eski vekil Şamil Tayyar ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Ekim’de Bakü’de düzenlenen CICA Zirvesi’ne katılmadığını hatırlattı. Tayyar, iki gelişme arasında bağlantı olabileceğine işaret ederek, "Sanırım, 15 Ekim'de Bakü'de yapılan CICA toplantısına Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın katılmamasına karşılık veriliyor" ifadelerini kullandı. "ARAYA İSRAİL GİBİ BAŞKA ÜLKELERİN GİRMESİNE FIRSAT VERMEYELİM" Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son dönemde yaşanan sorunların ardından yeniden normalleşeceğini düşündüğünü belirten Tayyar, iki ülkenin mevcut meseleleri kendi aralarında çözebilecek yakınlığa sahip olduğunu vurguladı. Tayyar, "İki kardeş ülke sorunlarını birlikte çözecek muhabbete sahiptir, araya İsrail gibi başka ülkelerin, fitnenin girmesine fırsat vermeden süreç yönetiliyor, yönetilmeye devam edilmelidir" dedi. Paylaşımının sonunda ilişkilerdeki hassasiyetin gözetilmesi gerektiğine dikkat çeken Tayyar, "Yaranın kabuk bağlaması zaman alır, kaşıyıp kanatmayalım, kaşımak isteyenlere fırsat vermeyelim yeter. Biraz sabır" sözlerini kullandı.

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