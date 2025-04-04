Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ay aranın ardından ilk kez görüntü vererek mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin olarak, "Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var" dedi.

Erdoğan, "ABD ziyaretinin henüz bir tarih belirmedik, görüşmeler söz konusu." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye'yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte.

CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar tutmadı, tutmayacak. Türkiye dipdiri ayaktadır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir, terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kurmaktadır.

BOYKOT ÇAĞRISI

Onlar 2 Nisan'ı tarih olarak ilan ettiler. 2 Nisan'da AVM'ler onların dediği gibi olmadı tam aksi AVM'ler çok daha hareketli süreç geçirdi.

Bu ülkenin, ekonominin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Daha fazla alışveriş yapıyor. Dün bir eve misafirliğe gittim, fabrikanın sahibi, "Fabrikamın araç gereçlerini seferber ettim. Çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın, depoları doldurun, mesaiye gelin dedim" dedi.

BAHÇELİ AÇIKLAMASI

Yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor.

Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da 'Nasıl sağlığınız?' diye sorduğumda aldığım cevap 'gayet iyiyim' dediler.

Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var