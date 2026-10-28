Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

ERDOĞAN'DAN HÜRMÜZ VE YEMEN MESAJI

Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünün idrak edileceğini belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğine her alanda ivme kazandırılması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti."

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Erdoğan-Trump görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşı da ele alındı.

Şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti."

TRUMP'TAN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme esnasında Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı:

"Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti."