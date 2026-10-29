Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Erdoğan'ı aradı. Görüşmede Trump, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD Başkanı'na yemekte bulunan liderlerin selamlarını aktardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı’na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatımızı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanımıza Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.