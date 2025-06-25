Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

HOLLANDA KRALI'NIN AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın NATO Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Ten Bosch Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen yemeğe Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

AİLE FOTOĞRAFINDA ERDOĞAN VE TRUMP YANYANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Aile Fotoğrafı çekiminde solunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı. Erdoğan'ın sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yer aldı.

ERDOĞAN, TRUMP, PAVEL, MELONİ VE RUTTE AYNI MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte aynı masada oturdu.

YEMEKTEN SONRA TRUMP'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Erdoğan ve Trump, akşam yemeğinin ardından saat 23.30'da yüz yüze görüştü. Bu buluşma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminde iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi oldu.

GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Yaklaşık yarım saat süren görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

- Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

İSRAİL-İRAN ARASINDA VARILAN ATEŞKES

- Cumhurbaşkanımız, Amerika Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

- İki lider, NATO’nun önde gelen Müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti."

Öte yandan görüşmede gündeme gelmesi beklenen F-35'ler ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye ilişkin konuların masaya gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.