Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faiz yüzünden bankalardan kredi alamaz hale gelen şirketlere Kredi Garanti Fonu (KGF) imkanlarıyla destek paketi açıklamıştı. KGF’yi önemsediğini belirten Erdoğan, ‘Bu noktada adım atıp, KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin” demişti. Erdoğan destek paketi açıklar açıklamaz, Merkez Bankası’ndan ise bankaların kredi musluklarını kısan, kredileri daha da pahalandıran yeni adım geldi.

MALİYETLER KATLANDI

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında TL cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ile yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranını 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltti. Merkez bu yolla hem dövize gitme ihtimali olan TL likiditeyi kıstı hem de bankaların piyasaya açabileceği kredi havuzunu daraltıp kredi maliyetini pahalı hale getirdi. Enflasyonla mücadele ve döviz kurundaki oynaklıkları azaltmak amacıyla bu adımı atan Merkez Bankası bu yolla, kısa vadeli borçlanmalar üzerinden dövize gelebilecek talebi cezalandırdığı gibi bankaların özel sektörden gelen kredi taleplerini kısa vadeli borçlarla karşılama adımlarının önünü kesti.

Merkez Bankası’nın yeni kararı bankalar, özel sektör ve bireysel banka müşterileri olmak üzere üç kesimi doğrudan etkileyecek. Bu kararla bankaların kısmen de olsa kâr kaybına uğrayacağı, şirketlerin kullandığı kredilerin faiz artışı yoluyla daha pahalı hale geleceği ve acil ihtiyaç halinde kullanabilecekleri kredi miktarının azalacağı belirtiliyor.

Tüketici kredilerinde faiz artışı bekleniyor

Merkez Bankası’nın bankaların kredi musluklarını kısan, kredileri daha da pahalandıran yeni kararı bireysel banka müşterileri de etkileyecek. Söz konusu kararla birlikte bireysel banka müşterilerinin kullandığı kısa vadeli ihtiyaç ve tüketici kredilerinde de faiz artışı bekleniyor. Kredi musluğunun kısılması, Merkez Bankası’nın ise enflasyonla mücadelede elinin güçlenmesini sağlamış oldu.