Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, "Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. İhanete bulaşanlar, milletin kardeşliğine pusu kuranlar adalete hesap verecektir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Yola çıktığımız ilk günden beri milletimizle gönül bağımızı güçlendirmeye çalıştıkça birileri de aramıza girip nifak çıkartmanın peşinde koştu.

Kuşağındaki hançeri sırtımıza saplamak için yanımızda yöremizde dolaşan riyakarları da çok ama çok iyi biliyoruz

Bize yönelik husumetlerin bir kısmı da çeşitli maskeler altında ülkeyi sömürenlerin soygun çarkını bozmamızdan kaynaklanıyordu.

Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman Batı'yı, kimi zaman milletimizin çeşitli kesimlerinin inanç ve köken hassasiyetlerini istismar eden bu yağmacıların kuyruk acıları hala dinmedi.

Bunca yılı dimdik ayakta geçirdik. Bize cumhurbaşkanı seçtirmemek için darbe çığlıkları atanları da FETÖ'nün ihanetlerine piyonluk yapanlara da asla unutmadık.

Başları her sıkıştığında ülkemize uluslararası müdahale çağrısında bulunanları, siyasi mücadeleyle beceremediklerini ekonomiyi çökerterek elde etme hesabı yapanların, milleti birbirine düşürmeye çalışanları asla unutmadık.

Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır.

İhanete bulaşanlar, milletin kardeşliğine pusu kuranlar adalete hesap verecektir.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanlığı'nı aldık, geçen yıl yapılan belediye başkanlığı seçiminde arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadığımız gibi hiç olmayacakmış kayıplarla da karşı karşıya kaldık.

Belediyelerimizde yaşadığımız kayıpların hem şehirlerimize hem ülkemize nasıl büyük kayıplar getirdiklerini görüyorsunuz. Türkiye bir anda belediyeler bağlamında 1994 dönemine geri döndü. İnsanlarımız eser ve hizmet namına hiçbir çalışma göremedikleri gibi üstüne bir de hakaret işitiyorlar.

İBB SORUŞTURMASI

Belediyelere, milletimizin ödediği vergilerle aktarılan kaynakların birilerinin şahsi hırsları için kullandığı ortaya çıkıyor. İstanbul'un büyükşehri ve kimi ilçe belediyelerinde yamyamlığın kitabının yazıldığı anlaşılıyor.

Üniversite sınavını kazanan yüzbinlerce gencin hakkının yendiği usulsüz diplomayla başlayıp, rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu gün yüzüne çıkmış oldu.

"HEYBEDEKİ BÜYÜK TURPLAR DAHA DÖKÜLMEDİ"

Güya yakın tankeriyle taşınan milyonlarca liralık sebze-meyveden İstanbul halkının en mahrem bilgilerinin peşkeş çekilmesine, hırsızlıklardan, halkın parasıyla beslenen tetikçilere kadar her türlü hukuksuzluk var. İstanbul’un CHP’li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız. Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak.

CHP, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas etme çabasına girişti. Çalana değil, yakalayana kızıyorlar. Marjinal örgütlerin yol açtıkları rezaletleri sahiplenerek girdikleri tehlikeli yolu iyice içinden çıkılmaz hale getiriyorlar.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki bilgi ve belgeleri getirenler CHP'lilerin bizzat kendileridir. Yolsuzluk paralarında anlaşmazlık çıkınca birileri yargıya olan biteni olmuştur.

Soruşturma başlayınca hem emniyette hem savcılıkta itirafçılık sırasına girenler CHP'li. Savcılığa belge ve bilgi yağdıranlar CHP'li.

Suç örgütünün sosyal medyada kullandığı tetikçilerden bıkanlar CHP’li. ‘Kurultayda şaibe var’ diyerek mahkemeye şikayette bulunanlar CHP’li. Ama suçlu AK Parti.

Biz böyle bir iç hesaplaşmanın neresinde olabiliriz? Partinizdeki ihbarcılık yarışına bizi neden karıştırıyorsunuz? Soyguncular birbirine girmiş, suç ortakları gidip polise ihbar etmiştir. Bunun artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve yargının görevini yapmasını, yürütülen soruşturmanın neticelendirilmesini, suçlu bulunanların cezalandırılmasını bekliyoruz.

CHP yönetimine şunu hatırlatıyorum; seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün boşuna. Macun bir defa tüpten çıkmıştır. Yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur. Pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Sağa sola çamur atmayı bırakın.

Ağzı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten artık vazgeçin, bodoslama daldığınız çukura bizi ve milletimizi çekmeye çalışmayın.

Hem belediyelere çöreklenmiş suç örgütünün mensupları hem de CHP yönetimi millete yalan söylüyor, gerçekleri bile bile milletin karşısında tiyatro oynuyor.

Hale bakın medya gruplarını isim vererek şikayet ediyor. Bizi dünyaya şikayet ediyor, Hazine ve Maliye Bakanımı şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Sen nasıl olur da Hazine ve Maliye Bakanımı şikayet etmeye kalkarsın. Bu marjinal grupları topluyorlar, Şehzadebaşı Camii'nin yanındaki kabristanı adeta yerle bir ediyorlar.

Ey Özgür Özel herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar. Bu nasıl iştir?