AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’in 30. Yıl Vefa Buluşması’nda yaptığı konuşmada, gazeteci Fatih Altaylı’nın "Cumhurbaşkanı’nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanmasına gönderme yaptı. Erdoğan, konuşmasında ilk defa Altaylı'nın tutuklanmasına yönelik yorum yapmış oldu.

Erdoğan, "Kendi klanları dışında kimseye hayat hakkı tanımayan bir anlayış vardı. Milletin inancına, değerlerine sistematik baskılar uygulandı. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, 'selamünaleyküm' diyenler hor görüldü, fişlendi. Biz bunların hepsini sizlerle birlikte yaşadık," dedi.

Erdoğan, "Azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı o karanlık günler artık geride kaldı. Ülkemizde insanlarımız yıllarca baskılara, tehditlere ve dayatmalara maruz kaldı. Biz bu düzeni hep birlikte değiştirdik," ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı ise şu şekilde oldu:

"Sizin de iyi bildiğiniz gibi, ülkemizin en temel sorunlarından biri ayrımcılıktı. Kamu görevlilerimiz inançlarını yaşamak için fişleniyordu. 'İrticacı', 'gerici', 'yobaz' denilerek tahkir ediliyordu. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, 'selamünaleyküm' diyenler hor görüldü, psikolojik baskıya uğradı. Kamuda ideolojik kast sistemi vardı; bunun konuşulmasını asla istemediler. Kendi klanları, kendi hizipleri dışında kimseye hayat hakkı tanımadılar.

Millete 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan adam' dediler. Bizim burada edebimizin elvermeyeceği ifadelerle insanımıza hakaret ettiler. Bunların hepsini ve çok daha fazlasını sizlerle birlikte gördük. Baskının her türlüsünü iliklerimize kadar sizlerle birlikte yaşadık. Azgın azınlığın, sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı, baskı uyguladığı, parmak salladığı o karanlık günler artık geride kaldı."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube yayınında," Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı. Altaylı'nın tutuklanmasından bir gün sonra RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalı için lisans uyarısında bulunarak kanala 72 saat verdi.