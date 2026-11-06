Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle konuştu. Fon soruşturması hakkında Erdoğan, “Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor. Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden, bu mikrobu temizleyeceğiz” dedi. 8 Kasım’da Zafer Günü kutlaması nedeniyle Azerbaycan’a gitmeyi düşündüğünü söyleyen Erdoğan, “Bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. Ziyaret vesilesiyle inşallah gerekli adımları atma imkanımız olur” dedi. Erdoğan ABD seçimleri ilgiliyse, “Hayırlı olsun” yorumunu yaptı.

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