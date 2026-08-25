Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri için bulunduğu Bitlis'in Ahlat ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan, Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda Bahçeli'yi ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda abidevi mezar taşlarının bulunduğu bölümleri inceleyen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından ecdat ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Erdoğan, duanın ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞEHİR AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyaretin ardından mezarlık çıkışında kendisini bekleyen şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sonrası mezarlık çıkışında kendisini bekleyen şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları eşlik etti.