Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı 'şaibe' ve 'delegelerin iradesinin sakatlanması' gerekçeleri ile iptal edildi.

Mahkeme, CHP'nin fiilen ve hukuken kurultay önceki duruma dönmesine hükmederken, mevcut parti organları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yetkilerine tedbiren son verdi. Dünya basınında büyük yankı uyandıran durumu birçok prestijli gazete 'demokrasiye darbe' olarak görürken, karara bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük övgüler sunduğu İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'den geldi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz ay Meclis'teki AKP Grup Toplantısı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e 'değerli dostum' ve 'kardeşim' ifadeleriyle seslenmiş, Sánchez'in Filistin'de sivillere yönelik soykırım uygulayan İsrail'e karşı tepkili tavrı için methiyeler dizmişti.



Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sánchez için 24 Mart 2026'da yaptığı konuşmasında "En azından her ülkenin, buna bazı İslam ülkeleri de dahil, İspanya Başbakanı'nın onurlu, ilkeli ve cesur tavrından ilham almaları gerekir" övgülerinde bulunmuştu.





"TÜRKİYE KARANLIK BİR DÖNEME GİRİYOR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in başkanlığını yaptığı, Sosyalist Enternasyonal’den yapılan açıklamada mutlak butlan kararının “tamamen hukuka aykırı” olduğu belirtilerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin seçilmiş yönetimiyle dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu karar, Türkiye’nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’na yönelik benzeri görülmemiş yasağın da devamıdır” dendi.



CHP ve Özel ile birlikte mücadele edeceklerini belirten kurul, “Türkiye karanlık bir döneme giriyor. Ana muhalefet partisini ortadan kaldırmak için iyi hazırlanmış bir plan. Otoriter bir sistemin yol haritası. AB, artık kör ve sessiz kalamaz. Türk yetkililer, adaleti bu şekilde silahlandırarak, muhalefetin ‘yeni’ liderini, yüzyıllık CHP’nin kayyumu olarak atamış gibi davranıyorlar. Bu, demokratik bir sistemin alay konusu yapılmasıdır” dedi.



