Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti olarak bilinen grubun önemli isimlerinden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM’de bir araya geldi. Görüşme sırasında gerçekleşen tokalaşma ve samimi sohbet, kameralar tarafından kaydedildi.

İmralı Heyeti Erdoğan'dan Randevu Talep Etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son çıkışları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamaları sonrası siyasi arenada tansiyon yükselirken, İmralı Heyeti'nde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ün de aralarında bulunduğu grup, Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmuştu.

Daha önce bu konuda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ancak bu süreçte sessiz kalması dikkat çekmişti.

Bahçeli'nin Açıklamaları ve Erdoğan’ın Sessizliği Gündem Yaratmıştı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışları ve Öcalan’ın çağrısı sonrası Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklama yapmaması, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tayyip Erdoğan’ın korkmadan, Devlet Bey’i öne sürmenin konforundan yararlanmadan gerçek niyetlerini açıklaması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ve Önder Arasında Samimi Diyalog

Son yaşanan gelişmelerin ardından bugün TBMM’de düzenlenen iftar yemeği öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ'ın da bulunduğu anlarda, Erdoğan’ın Önder ile tokalaşıp kısa bir sohbet ettiği görüldü. Sohbet sırasında zaman zaman gülüşmelerin yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmeye dair detaylar henüz netleşmezken, Erdoğan’ın bu ilk teması, siyasi kulislerde önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor. Gözler şimdi, ilerleyen süreçte İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşmesi muhtemel resmi görüşmeye çevrilmiş durumda.