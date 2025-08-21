Filistin Eylem Komitesi tarafından İstanbul’daki IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı’nda İsrail’e silah sağlayan şirketlere yer verilmesini protesto eden ve “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganı gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 25 Temmuz günü tutuklanan İsmail Çelik’in bugün gerçekleştirilen tutukluluğun gözden geçirilmesi incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukat Fazlurahman Sarıyaşar, incelemenin “sabah erken saatlerde müvekkili SEGBİS üzerinden bağlayarak, müdafilerden habersiz şekilde hızlıca” gerçekleştirildiğini belirtti.

"AİLESİNİN TÜM GEÇİM YÜKÜNÜ OMUZLAYAN GENÇ BİR EMEKÇİDİR”

Ayrıca, Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Çelik hakkında, tutuklu bulunduğu süre içerisinde sosyal medyada Filistin’de yaşanan soykırıma ve Türkiye’nin bu konudaki tutumuna yönelik eleştirilerini paylaşması nedeniyle bir disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Avukat Sarıyaşar, bu sürecin hukuki olmaktan çok cezalandırıcı bir uygulama izlenimi yarattığını söyleyerek sürece ilişkin şunları kaydetti:

“İsmail Çelik, sabit ikametgâhı olan, geçimini bir tatlıcıda tezgahtar olarak sağlayan ve ailesinin tüm geçim yükünü omuzlayan genç bir emekçidir. Tutukluluğu nedeniyle çalıştığı işyerinden uzak kalması hem kendi hayatını hem de ailesinin ekonomik ve sosyal yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Bu durum, tutuklamanın sadece bir ceza hukuku tedbiri olmaktan çıkıp, ağır bir toplumsal dışlama aracına dönüştüğünü göstermektedir.

Gelinen noktada, tutukluluk süresi isnat edilen suç bakımından muhtemel ceza infaz süresini aşmış durumdadır. Bu da Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında açıkça yasaklanan bir “peşin infaz” durumuna işaret etmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Filistin Eylem Komitesi, İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin yer aldığı gerekçesiyle, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı (IDEF 2025) protesto etmiş, eylemde, “Filistin halkı yalnız değildir", “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Soykırımcı sermaye İstanbul’dan defol”, “Nehirden denize özgür Filistin”, "Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganları atılmıştı. Söz konusu sloganlardan "Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sözleri gerekçe gösterilerek 8 kişi 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmış, hakimlik sorgularının ardından "kaçma ve delil karartma şüphesi" gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişi için ev hapsi kararı verilmiş ve 6 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan İsmail Çelik’in ise hakimlik sorgusunda, "Görüntü kayıtlarındaki kişi ben değilim, slogan atmadım. Ben olay günü eylem alanındaydım ancak slogam atan kişi ben değilim. Ailemi ben geçindiriyorum. Tutuklama benim için ağır bir tedbir olur. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenilmişti.