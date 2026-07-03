Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bu sabah açıkladığı haziran ayı enflasyon verisi yüzde 0.99 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuz ayında yapılacak zam yüzde 17,76, memur ve memur emeklisinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 13,52 olarak kesinleşti.



Memur zammı aynı zamanda bir kamu görevlisi olan Cumhurbaşkanı, emekli cumhurbaşkanı, milletvekili, emekli milletvekili, bakan ve emekli bakan gibi birçok maaş kaleminde de artışa gidilmesine neden oldu.



ERDOĞAN'IN YENİ MAAŞI 556 BİN 155 TL OLDU



Halihazırda Cumhurbaşkanı olması nedeniyle 312 bin 718 TL maaş alan Erdoğan'ın aylığı, yeni zamla birlikte 354 bin 497 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda emekli milletvekili maaşı da alan Erdoğan, buradan da 201 bin 658 TL maaş alacak. Erdoğan'ın aylık toplam geliri böylelikle 556 bin 155 TL'ye ulaşmış olacak.



VEKİLLERİN AYLIKLARI 500 BİN LİRAYI SOLLADI



600 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de yaklaşık 450 milletvekili ise hem milletvekili hem de emekli milletvekili maaşı almakta.



Son zamla birlikte milletvekili maaşı 310 bin 332 TL'ye yükselirken, emekli milletvekili maaşı ise 201 bin 677 TL oldu. Böylece Meclis'teki 450 milletvekilinin aylık toplam geliri 512 bin TL'ye yükseldi.





