Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'da gerçekleştirdiği kritik zirvenin detayları Rus yetkililer tarafından paylaşıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin, Karadeniz'deki son gelişmeleri ve Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelerin yeniden Türkiye'de yürütülmesi imkanını değerlendirdiği bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirtti. Zirvede masaya yatırılan ana gündem maddesine değinen Uşakov, görüşmelerin odağında Karadeniz'de yaşanan mevcut durumun yer aldığını ifade etti.

Görüşmenin barış diplomasisi ayağına ilişkin detayları aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna krizinin çözülmesine yönelik olası müzakerelerin Türkiye ev sahipliğinde yapılması ihtimalinin ele alındığını doğruladı.

Ankara'nın bu yöndeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Peskov, Türk tarafının müzakere zeminini Türkiye'de kurma önerisini farklı düzeylerde ve düzenli olarak gündeme getirmeye devam ettiğini aktardı.