İki ülke arasındaki münasebetlerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son aşamaya gelindiğine dikkati çekti. Erdoğan, Akkuyu'nun ardından yeni projelerin de müjdesini vererek şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız."

Putin: "Türkiye Ayrıcalıklı Bir Ortağımız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türkiye ile yürütülen ekonomik ve diplomatik iş birliğinin üst düzeyde seyrettiğini belirtti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin planlandığı şekilde hizmete gireceğini ifade eden Putin, şöyle konuştu: