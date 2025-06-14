Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

'ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin İran-İsrail geriliminde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.