Son Dakika... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞİDDETLİ BİR KASIRGA GELİYOR"

Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler çok önemli bir değişimin merkezinde olduğumuzu gösteriyor. Soğuk Savaş'ın bitimiyle kökleşen küresel sistem temelden çatırdıyor. Neoliberal ekonomik ve siyasal düzenin yerine daha korumacı bir yapı yükseliyor. Sadece Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da değil, devletler ekonomiyi ve toplumu güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor. Uluslararası siyasetin neredeyse tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının küresel etki uyandıracağı anlaşılıyor. Herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır.

Sancılı olan bu süreci en iyi okuyan, en iyi yöneten, sahada ve masada en güçlü konumda olan ülkelerden biri Türkiye'dir. Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışına itilen ülkemiz yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmektedir. Bunun işaretini şimdiden görmeye başladık. Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağı, kurulsa dahi bunun yaşama şansının olmadığı çoğu zaman mecburen kabulleniliyor.

Yeni Türkiye, güçlü Türkiye'dir, muteber ve muvaffak bir ülkedir ama ülkemizde ana muhalefet meseleyi idrak edememiştir. Türkiye'nin level atladığını, farklı ligde top koşturduğunu halen kavrayamadılar. Özellikle Batı ile münasebetler konusunda son 23 yılda nasıl bir paradigma değişikliği yaşandığını halen anlayamadılar.

"TİCARET SAVAŞLARI"

Son bir haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Tarife kavgaları daha da kızıştı. Sermaye piyasalarında depremin artçı sarsıntıları henüz oturmadı. Birincisi ticaret hacmindeki daralma ve küresel tedarik zincirlerinde aksamayla enflasyonist baskıların artması, ikincisi derinleşen belirsizliğin piyasalarda güven kaybına yol açması, üçüncüsü emtia fiyatlarında dalgalanma sonuçları ortaya çıkabilir. Büyük ekonomilerin durgunluğa girmesi kuvvetle muhtemeldir.

"İŞ DÜNYAMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Peki, Türkiye olarak biz nerede duruyoruz? Türkiye'nin yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. İş dünyamız müsterih olsun, vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye'nin daha az etkilenmesini, daha güçlü büyüme sergilemesini öngörüyoruz. İhracatımızın yüzde 62'sini serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle gerçekleştiriyoruz. Güçlü altyapımız, imalat sanayimiz ve hizmetler sektöründeki yüksek potansiyelimizle pozitif ayrışıyoruz. Her bakımdan umut veren, güven veren bir hikayeye sahibiz.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEKTİR"

Dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arz yönlü reformlarla enflasyondaki düşüş sürecektir. Maliye politikasında disiplinli duruşumuzu muhafaza ediyoruz. Harcama disiplini ve tasarruf tedbirleri bu yıl da devam edecek. Dış dengede güçlü bir iyileşme var.

BOYKOT YANITI

Milletimiz sırf yolsuzluklarını gözlerden kaçırmak için ülkesine ve milletine kasteden kifayetsiz muhterislerin boykot çağrılarına prim vermedi. Gezi olaylarında tüketmeyin, ekonomi dursun çağrıları nasıl çapulcuların ellerinde patladıysa CHP'nin boykot çağrısına da millet itibar etmedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler avuçlarını yaladı, kös kös oturmak zorunda kaldı. Muhalefetin tüm kumpaslarına, tuzaklarına, tahriklerine rağmen biz Türkiye'yi büyütüyor, Türkiye'yi hedeflerine doğru yaklaştırıyoruz.

"ESCOBAR DÜZENİ KURDULAR"

19 Mart'tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor. Türkiye son 20 gündür bir tiyatro izliyor. Daha doğrusu hisseli harikalar kumpanyası izliyoruz. Yazar CHP, kurgucu CHP, figüranlar CHP'li, sahne CHP'nin sahnesi, perdeyi açan CHP, kapatan CHP. Bilinmeyen tek bir şey vardı. Kavuğun kimde olduğuydu. Kavuk baskın kurultayla Sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, oyunu sahneleyen onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar, şikayeti yapan onlar, tanıklığı yapan onlar, savcılığın kapısında ihbar sırasına giren yine onlar, üste çıkmaya çalışanlar yine onlar. Çamuru bizim üzerimize sıçratmak için olmadık taklalar atanlar da onlar. Hayırdır, CHP olarak siz bizi gözünüze far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Sizin kavuk tartışmanız bizi hiç ama hiç ilgilendirmez. Şimdi çıkmışlar yok şu gözaltına alındı, yok bu tutuklandı, yok onu serbest bırakın. Başınıza ne geldiyse sizin kavuk sevdanız yüzünden geldi. Kendi meselenizi örtmek için sokakları ateşe veren sizsiniz. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz.

ÖZEL'E 'CUNTA' YANITI

Bugün üzerinde tepindiğinizi Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? İdamını onaylayan siz değil misiniz? İdamını izleyen siz değil misiniz? İşinize her geldiğinde Deniz Gezmiş'i kullanan siz değil misiniz? Nazım Hikmet'e bakın, Sabahattin Ali'ye bakın, aynı riyakarlığı orada da görürsünüz. Şimdi de gençleri sokağa çağırıyor, küfrettiriyor, polise saldırtıyorsunuz, sonra utanmadan timsah gözyaşları döküyorsunuz. Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz.

Medet umduğunuz Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Aradığınız numaralar ya kapalı ya sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Kimse sizi umursamıyor, değer vermiyor, yalanlarınıza kimse kanmıyor. Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Bizi cuntacılıkla itham ediyor. Buraya özellikle sizin için dikkat çekiyorum. CHP'nin ikinci genel başkanı malum, İsmet İnönü, koltuğu çok severdi. Koltuğunu 1972 yılında kaybedince bıraktı. Mecburiyeti sanki lütufmuş gibi milletin yüzüne vuruyorlar. 1950'de ilk şeffaf seçimle CHP iktidardan uzaklaştırıldı.

"DANANIN KUYRUĞU ASIL O ZAMAN KOPACAK"

Ana muhalefet kendi iç meselelerini örtmek, İstanbul'daki yolsuzluğu baskılamak istiyor. Yargıdan neyi kaçırmaya çalıştıklarını iyi biliyoruz. Firariler yakalanıp yargıya teslim edildikçe dananın kuyruğu asıl ol zaman kopacak. Bunların milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var.

DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK

Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz.

Sayın Bahçeli'ye bugün bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, rabbimden uzun ömürler diliyorum.