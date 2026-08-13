AKP'nin kuruluşunun 25’inci yıl dönümü programı yarın saat 17.30’da Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Program için “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” teması belirlenirken Erdoğan burada vatandaşlara hitap edecek.

GÖZLER ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı konuşma siyaset gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri haline geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in konuşmayı “Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri” sözleriyle duyurması beklentiyi daha da yükseltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuşmaya hazırlanmak üzere “inzivaya" çekildiği iddia edildi.

AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi'ne ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Acar, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda, yarın gerçekleştirilecek mitingle ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını belirtti.

'TARİHİ BİR MİTİNG OLACAK'

Genel Sekreterlik tarafından herkesin davet edildiğini aktaran Acar, "Kıymetli çınarlarımız, kurucularımızdan gelebilenler burada olacaklar. Eskiden bakanlık, milletvekilliği, belediye başkanlığı yapan, halihazırdaki görevde olan insanlar dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişilik bir davet çıkardık. Dolayısıyla bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak." dedi.

25 GENÇLE BİRLİKTE OTURACAKLAR

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mitingde 2001'de doğmuş ve yarın doğum günü olan yaklaşık 25 gençle birlikte oturacağını açıkladı.

AKP teşkilatının 25 yıllık çalışmalarının yer aldığı bir filmi hazırladıklarını bildiren Acar, "Önemli bir hikayeyi paylaşacağız burada ekranlarda. Bir senfoni orkestramız olacak, yanında mehteran takımımızla birlikte. AKP'nin hafızalara kazınmış olan 25 eserini seslendirerek bu alanda bulunan ve ekranların başında izleyenlere bir sanat icra etmiş olacaklar. Akabinde de bazı ışık gösterileri gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

AKP'nin vizyonunu gösteren bir belge hazırladıklarını belirten Acar, "Bundan sonraki 25 yıl için söylüyoruz? Bununla ilgili de Genel Sekreterliğimiz bir çalışma gerçekleştirdi. Onları da paylaşacağız." diye konuştu.

ROZETLER VE MADALYON TAKDİM EDİLECEK

Acar, program kapsamında katılımcılara 25. yıla özel tasarlanan rozetlerin yanı sıra AKP'nin hizmetlerini yansıtan bir madalyonun ve 25 yıllık sürecin icraatlarını gün gün anlatan bir almanağın takdim edileceğini bildirdi.