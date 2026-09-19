Ank-Ar Araştırma tarafından yapılan araştırmada katılımcılara olası cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş-Recep Tayyip Erdoğan yarışında kime oy verecekleri soruldu.

YÜZDE 47,7 'MANSUR YAVAŞ' DEDİ

Araştırmaya katılanların yüzde 47,7’si Mansur Yavaş yanıtını verirken Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 32,1 oldu. Yüzde 10,8’lik kesim ise oy kullanmayacağını belirtti. Kararsızların oranı yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 84,4’Ü ‘ERDOĞAN’ DEDİ

AKP seçmeninin yüzde 84,4’ü Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 8,8 olarak ölçüldü. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 1,5; kararsızların oranı yüzde 2,3; cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2,9 oldu.

CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 79,3’Ü ‘YAVAŞ’ DEDİ

CHP seçmeninin yüzde 79,3’ü Mansur Yavaş’ı tercih edeceğini söyledi. Bu grupta Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 5,6 olurken, yüzde 6,2 oy kullanmayacağını belirtti. Yüzde 2,8 ise soruya yanıt vermedi.

YENİ PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 88,1’İ ‘YAVAŞ’ DEDİ

Araştırmada YENİ Parti seçmenlerinin tercihleri de ölçüldü. Bu grubun yüzde 88,1’i Mansur Yavaş, yüzde 3,6’sı ise Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 5, kararsızların oranı yüzde 0,6, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2,8 oldu.

ZAFER PARTİSİ SEÇMENİNİN YÜZDE 96,7’Sİ ‘YAVAŞ’ DEDİ

Zafer Partisi seçmenlerinin yüzde 96,7’si Mansur Yavaş yanıtı verirken yüzde 1,7’si ise Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

TİP SEÇMENİ DE ‘YAVAŞ’ DEDİ

Türkiye İşçi Partisi seçmeninin yüzde 53,8’i Mansur Yavaş derken Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.

DEM PARTİ SEÇMENLERİ ARASINDA CİDDİ FARK YOK

DEM Parti seçmeninde ise iki isim arasındaki fark diğer parti seçmenlerine kıyasla daha düşük çıktı. Bu grubun yüzde 28,7’si Mansur Yavaş, yüzde 23,6’sı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.