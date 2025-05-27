Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin olarak, "10 hukukçu arkadaşımız görevlendirildi. Türkiye'yi darbe anayasası utancından milleti kurtaracağız" dedi.

Erdoğan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur. 27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi, 15 Temmuz gecesi yazılan millî irade destanıyla bir daha açılmamak üzere kapattık. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

-Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Vatan uğruna bedel ödeyen herkes kazanacak. Terör duvarı yıkılınca kardeşliğimiz güçlenecek.

-Türkiye'yi nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.

-Görev ve yetki karmaşasının bir türlü aşılamaması, yerel yönetimlerin asli vazifelerini yerine getirmelerine ket vuruyor. İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu özellikle de muhalefet belediyeleri, ne yazık ki borç içindedir.

-Deprem tehdidiyle yüzleşen bir belediyenin reklam bütçesi, depreme hazırlık için ayırdığı tutarı aşıyorsa, burada ciddi sorun var demektir.