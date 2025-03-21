Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.



'21 MART'I BAYRAM İLAN ETMEYE VAR MISINIZ?'



Erdoğan, 21 Mart tarihine ilişkin "Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım." ifadelerini kullandı.



KABUL EDİLİRSE 10. TATİL GÜNÜ OLACAK



Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Meclis'e sunulması tartışılan teklifin kabul edilmesi halinde, Türkiye'deki resmi tatil sayısı 10'a çıkacak ve 21 Mart tarihi de bayram ilan edilecek.



Halihazırda yürürlükte olan uygulamaya göre resmi tatiller şu şekilde



1 Ocak - Yılbaşı



23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Temmuz - Demokrasi ve Millî Birlik Günü



30 Ağustos - Zafer Bayramı



29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı



Ramazan Bayramı (Tarihi değişmekte)



Kurban Bayramı (Tarihi değişmekte)