AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Sakarya'daki "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinliği kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Gül, oy veren bütün seçmenlerin "Tayyip Erdoğan başımızda devam etsin" duygusunu taşıdıklarını, oy vermeyenlerin ise "Küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir, aday olsun, oy verelim" anlayışı içerisinde olduklarını ileri sürdü.

"Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanı'mızın yeniden cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip Türkiye'yi daha güçlü liderliğe ulaştırmasıdır" diyen Gül, Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal engel bulunmadığını söyledi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Gül, Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söylediklerini aktararak, şöyle devam etti: "Milletimizin bu talebi ve beklentisi inanıyorum ki Gazi Meclis'imizde de karşılık bulacak. Meclis'imizin de alacağı kararla Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olarak cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır."