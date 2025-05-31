Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençllik zirvesinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'EMRİ HAK VAKİ OLANA KADAR'

"- Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bize haritalar üzerinden güya yer gösterenler oldu. Bize alçakça iftira atanlar, bize saldıranlar, emperyalist ağababalarına güvenerek bize had bildirmeye cüret edenler çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok. Neredeler? Tam da cibilliyetlerine yakışır şekilde arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Ülkemize ve milletimize ettikleri kanlı ihanetin bedeli olarak on binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuzca verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vaki olana kadar da yine burada olacağız."

'EN BÜYÜK ESERİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLACAK'

"- Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor. Milletimizin asaletini göğüslerinde bir şeref madalyası olarak gençlerimiz taşıyor. Teknofest kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz savunma sanayinde adeta destan yazıyor. Bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyorlar. Bu gençliğin Türkiye Yüzyılı’nın mihmandarı olacağına yürekten inanıyorum. Terörsüz Türkiye’de 86 milyon kardeşlik içinde yaşayacak. En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak."

'ECDADIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"'

"- Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul’u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik."

'ONBİNLERCE KİLOMETREDE ÖTEDE SON NEFESLERİNİ VERDİLER'

"- Bize had bildirmeye cüret edenler çıktı. Şimdi onların hiçbiri yok, neredeler, arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce kilometre ötede son nefeslerini verdiler ama biz buradayız. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz."

'TERÖRSÜZ BÖLGEYE VASIL OLACAĞIZ'

"- Terörün olmadığı nifakın olmadığı her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize güçlü destek bekliyorum. Rabbim iş birliğimizi ve işlerimizi kolaylaştırsın diyorum."

'BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA 'ONORE OLDUM' DEMİŞTİ'

"- AKP'li Cumhurbaşkanı, yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri için "Sayın Bahçeli'nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum" demişti."