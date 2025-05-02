Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuştu.

Burada muhalefeti hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır. Asli sorumluluk ailelere düşüyor. Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Eskiden zor ulaşılan şeyler, şimdi yalnızca bir tık mesafesinde. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır.

Ancak muhataplarımızdan özellikle muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Muhalefetin ülke ve milletin asıl gündeminden kopuk tutumu maalesef burada da karşımıza çıkıyor. Ülkemizde alkol tüketimi çağdaşlaşma olarak lanse edildi. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu sorunun üzerine hep beraber gitmemiz gerekiyor. Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Onlar adına utanıyoruz. İnsanımızın sağlığına, toplumsal huzurumuza zarar veren tüm marazlarla, bağımlılığın her çeşidiyle mücadeleye devam edeceğiz. Çağdaşlığı, bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyorum.

28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlarımız fişlendi hatta mesleklerinden atıldı. İçki, kişisel bir tercihten ziyade bir kimlik meselesi haline getirildi, baskı ve dayatma aracı olarak kullanıldı. Aynı faşizan tavırlara biz de defalarca maruz kaldık.

'Milli içkimiz ayrandır' dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Bir tanesi benim. Böyle dediğim için eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğim için saldırıların hedefi olduk. Alkolün sebep olduğu toplumsal felaketlere dikkat çektiğimiz için yasakçı ilan edildik. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde benzer itham ve iftiralarla karşılaştık. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Milletimiz hizmet bekleyedursun bunların devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor.

Güçlü birey güçlü aileyi, güçlü aileyi güçlü milleti, güçlü millet güçlü devleti meydana getirir. Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır. Kişiyi içten içe çürüten toplumu adım adım ifsad eden bu illetle mücadele hepimiz için hayati bir önem taşıyor. İnsanlarımızı bağımlılığın her türlüsünden uzak tutmamız gerekiyor. Özellikle gençlerimizin korunması çok ama çok mühimdir. Devlet olarak bağımlılığın her çeşidi ile mücadele üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı elimizden getirmeye özen gösteriyoruz.

Sanal bahis, kumar girdabında boğulmuş nesiller istemiyorsak, yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak, LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin, yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım diyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum."