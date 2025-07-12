Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü cenazeye katılamayacağını duyurdu.

AKP'nin Kızılcahamam kampı başladı. Erdoğan kampın açılış konuşmasında yaşamını yitiren Yiğit Bulut'a değindi. Erdoğan, kampta oldukları için bugünkü cenaze törenine katılım sağlayamayacaklarını söyledi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Dava ve yol arkadaşım, danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk'a yolladık. Karacaahmet'e defnedilecek. Şu anda Kızılcahamam'daki istişare toplantımız vesilesiyle merasime katılamıyoruz ancak teşkilatımız katılacak. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Kendisini ziyaret ettiğimde ağır durumdaydı. Kaderin üstünde bir kader var.

Temkinli olduğunu gördük, teslimiyet içinde olduğunu gördük. Mekanı cennet olsun.