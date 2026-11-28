Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'ye gelecek Tasulas ile Erdoğan'ın görüşmesi saat 16.00'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir." dedi.

EGE, KIBRIS VE VİZE SERBESTİSİ MASADA OLABİLİR

Görüşmede, iki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan anlaşmazlıklar ile Kıbrıs sorununun gündeme gelmesi bekleniyor. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve vize serbestisi de ele alınması beklenen konular arasında yer alıyor.

2025'TE CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Tasulas, 12 Şubat 2025'te Yunanistan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanı adaylığından önce üç kez parlamento başkanı seçilen Tasulas, bu göreve o güne kadarki en yüksek meclis desteğiyle gelmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin ardından Tasulas, parlamento başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.