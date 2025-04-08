Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında "CHP, İstanbul'a çöreklenen örgütünün üzerini örtmeye çalışmıştır. CHP de büyük yolsuzluk olduğunun farkında. Korkunun, paniğin ecele faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Adaletin tecellisine engel olamazsınız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

-Muhalefete geçen belediyelerde Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın her zamankinden daha fazla çaba harcadığını gördük. Muhalefet belediyelerinin yapmadığını gençlerimiz yaptı.

-Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze'yi ele alacağız. Barışa giden yolun açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Zalimlerin karşısında eğilmeyeceğiz.

-Türkiye olarak ne hak yeriz ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.

-Bölgemizde huzur istiyoruz. Yeni haritalar peşinde koşmanın faydası yok.

-Ana muhalefetin çirkin söylemlerine kulak asmadık. Kalabalıklarını özellikle kabalıkla pekiştiren, küstahlıklarını ya sabır diyerek görmezden geldik. Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık.

-Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Hakaretin dozunu biraz daha artırdılar. Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Husumet değil rekabet vardır.

-Siyasette küfre yer yoktur, olamaz. Siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin içinde bulunduğu durum tam olarak budur.

-CHP, marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Türkiye son üç haftada CHP'nin faşizan yüzünü bir kez daha görmüştür.

-Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir.

-CHP, İstanbul'a çöreklenen örgütünün üzerini örtmeye çalışmıştır. CHP de büyük yolsuzluk olduğunun farkında. Korkunun, paniğin ecele faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Adaletin tecellisine engel olamazsınız.

-Sahibinin kim olduğuna bakmadan beytülmala uzatılan o kirli elleri kırmak, Türk milleti adına yargının boynunun borcudur.

-Bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla görülecektir. Biz de hukuki sürecin selameti açısından Anayasamızın bize verdiği yetki, sorumluluk ve görevleri harfiyen yerine getirmekten çekinmeyeceğiz.

-Sokak eylemleri, CHP Genel Başkanının şuursuz açıklamalarıyla milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan bir saldırıya evrilmiştir.

-Gazi'nin partisini aldılar, Batılı güçlerden 3-5 destek cümlesi koparmak uğruna onun bunun ayağına paspas ettiler.

-Mahalle baskısının ne olduğunu bizzat kendileri gösterdiler. Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın.

-Buradan tüm teşkilatıma sesleniyorum: Muhalefetin çirkefleşmesi sizleri asla yanıltmasın, yıldırmasın, öfkelendirmesin. Bunlar yine avuçlarını yalayacaklardır. Milletimiz, darbe ve cunta dönemleri hariç bunlara iktidar yüzü göstermedi. CHP'nin ikiyüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her zaman galip geldi.