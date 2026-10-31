İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Resmi törenle karşılanan Zelenskiy'i Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov da yer aldı.

ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacak. Dolmabahçe’deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.