Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmenin New York'ta gerçekleştiği bildirildi. Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşme, AK Parti tarafından sosyal medya hesabından da duyuruldu. Paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü” ifadelerine yer verildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise paylaşımda herhangi bir ayrıntı aktarılmadı.

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