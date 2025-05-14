Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde "Zirai don nedeniyle belli gruplarda sıkıntı yaşanacak" dedi.

Erdoğan zirai dona ilişkin olarak, "Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük. TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız" dedi.

Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi.

-Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor.

-Don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, en az zayiatla atlatacağız

-Sıcaklık 30 yılın en düşüğüne indi.