Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması" programında açıklamalarda bulundu

Erdoğan, Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinde 700 milyar lira barajını aştığını belirterek üreticilere verilen destekleri açıkladı.

Erdoğan, "Ziraat Bankası'nın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda. Devlet olarak çalışanı, üreteni, istihdam oluşturanı tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

7 BİN 160 PROJEYE HİBE VERİLDİ

Kırsal kalkınma alanında da çiftçilere çeşitli destekler sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı, "Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Bu yıl 7 bin 160 projeye daha hibe sağlayacağız" dedi.

"KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 99'A ULAŞTI"

Muhalefetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, "Ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekmek istiyorum. Muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler üzerinden ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler" diye konuştu.

Kredilerin geri dönüş oranlarının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Ziraat Bankası’nda bu oran yüzde 99’a ulaştı. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

"ZİRAİ DON ZARARLARI KASIMA KADAR KARŞILACAK"

Nisan ayında yaşanan zirai don olayına da değinen Cumhurbaşkanı, "23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Kasım ayına kadar hem sigortalı hem de sigortasız çiftçilerimizin tüm zararlarını karşılamış olacağız" dedi. Erdoğan, çiftçileri tarım sigortası yaptırmaya davet etti.

Erdoğan zirai dondan etkilenen il sayısının 65 olduğunu belirterek, TARSİM kapsamında zararların karşılandığını ve karşılanmaya devam edileceğini açıkladı.

ERDOĞAN YENİ KREDİ PAKETİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni destek paketini açıkladı. Erdoğan, genç ve kadın çiftçilere özel pozitif ayrımcılık yapılacağını belirterek, yatırım tutarının yüzde 20’si yerine yüzde 10 öz kaynak şartı uygulanacağını duyurdu.

Ayrıca 10 dekardan küçük sera yatırımları için 1 yılı geri ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli 10 milyon TL’ye kadar kredi verileceğini açıkladı. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamındaki küçükbaş hayvancılık kredisi limiti 600 bin TL’den 1 milyon 200 bin TL’ye çıkarılırken, büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelere 1 yıl ana para ödemesiz, toplamda 7 yıl vadeli 5 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sunulacak.