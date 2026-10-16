Erdoğan, hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze törenine katılmak üzere camiye geldi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, cenaze namazı öncesinde taziye dileklerini iletti.

Erdoğan'ı gören bir vatandaş, yüksek sesle "Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor. Hep sizin arkanızdayız. Ülkenize sahip çıkın. Bu ülke size minnettar... Allah sizden razı olsun." dedi.

Bu sırada araya giren Cumhurbaşkanlığı korumalarından biri, vatandaşı "Camideyiz bağırma" sözleriyle uyardı. Vatandaş, uyarının ardından sessiz kaldı.