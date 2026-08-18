Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.

Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilim konusunda diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bölgesel güvenlik konusu da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı. Başkan Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Gazze'deki gelişmeler de görüşmede ele alınan önemli başlıklardan biri oldu. Başkan Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik diyalogun devam ettiğini göstermesi açısından da dikkat çekti.