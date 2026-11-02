Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine başkent Seul'e geldi. Erdoğan'ın 4 Kasım'a kadar sürecek ziyareti kapsamında Lee ile 3 Kasım Salı günü resmi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Seul Seongnam Hava Üssü'ne varışlarında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung karşıladı. Karşılamada Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu.

ANLAŞMALAR İMZALANMASI HEDEFLENİYOR

Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması hedefleniyor. İkili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması da amaçlanıyor.

Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.