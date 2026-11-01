Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında da görevden almalar ve yeni görevlendirmeler yapıldı.
AİLE BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.
Bakanlıkta açık bulunan Kırşehir İl Müdürlüğü'ne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğü'ne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğü'ne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz atandı.
ENERJİ BAKANLIĞI VE MTA'YA ATAMALAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Rahmi Kopar getirildi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne Fatih Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne Adnan Cengiz, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'ne Salih Erden, Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne Aytekin Türkel atandı.
DMO VE MSB'DE GÖREVDEN ALMALAR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar görevden alındı.
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen de görevden alındı. Yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Cihan Kıvanç atandı.
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARDA YENİ GÖREVLENDİRMELER
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Ergül Terzioğlu, Paşa Enver Baysa ve Ahmet Usta atandı.
Genel Müdürlüğün 1'inci Hukuk Müşavirliği'ne Alperen Korkmaz, 3'üncü Bölge Müdürlüğü'ne Abdullah Alioğlu, 15'inci Bölge Müdürlüğü'ne ise Selçuk Öcal getirildi.