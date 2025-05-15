33 DAKİKALIK ZİRVE

Suriye’de Esad sonrası iktidara gelen ve geçmişte IŞİD’le bağlantısı nedeniyle hâlâ ABD’nin terör listesinde yer alan Ahmed Şara, Riyad’daki ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda sahneye çıktı. ABD Başkanı Trump’la yaptığı 33 dakikalık görüşme, hem Şara’nın küresel meşruiyet arayışında bir dönüm noktası oldu, hem de ABD’nin Orta Doğu politikasında radikal bir U dönüşünü simgeledi.

“ERDOĞAN ETKİSİ”

Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılması kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmelere dayandırdı. “Erdoğan’ın benzer bir talebi oldu” diyen Trump, kararın Türkiye ve Suudi Arabistan’ın destekleriyle alındığını açıkladı. Yaptırımların kalktığını duyunca canlı yayında ağlayan Suriye Ekonomi Bakanı Nidal el-Shar ise Türkiye’ye teşekkür etti.

BAŞINA ÖDÜL VARDI

5 ay öncesine kadar hakkında 10 milyon dolarlık ödül bulunan Şara, El Kaide bağlantılı bir yapıdan gelmesine rağmen artık Amerikan başkanıyla masadaydı. Trump, “genç, güçlü geçmişi olan bir lider” diyerek övdüğü Şara’nın “ülkeyi toparlama şansı var” ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleri, ekonomik çöküşün önüne geçmek ve istikrar sağlamak için Şam yönetimine destek verdi.

İSRAİL HALA TEMKİNLİ

WashIngton ile Şam arasında 25 yıl sonra yapılan ilk zirve, bölgesel dengeleri sarsarken İsrail’i rahatsız etti. Netanyahu yönetimi, Şara’nın geçmişine güvenmiyor, Suriye’nin güneyinde İran etkisinin tamamen silinmesini talep ediyor. Ancak Trump’ın yeni Orta Doğu politikası, yatırım, güvenlik ve “yerine göre muhataplık” temelinde şekilleniyor.

Şam sokaklarında gece geç saatlerde sevinç konvoyları düzenlendi. Araba camından bayrak sallayan çocuklar, ABD’nin yaptırımları kaldırmasının ardından “yeni dönem” coşkusunu kutladı.

TRUMP’IN 5 İSTEĞİ

İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi: Suriye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi ülkelerin katıldığı Abraham Anlaşmaları’na dahil olarak İsrail’i resmen tanıması.

Yabancı militanların sınır dışı edilmesi: Suriye’de bulunan Filistinli (Hamas, El Fetih) militanlar da dahil tüm yabancı teröristlerin ülkeden çıkarılması.

IŞİD ile mücadelede işbirliği: Şeriatçı IŞİD’in yeniden güçlenmesini engellemek için ABD ile terörle mücadelede aktif iş birliği yapılması.

IŞİD tutuklularına gardiyanlık görevi: Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD tutuklularının bulunduğu kampların yönetiminin Kürt PYD/YPG’den devralınarak sorumluluk üstlenilmesi.

Kimyasal silahların imhası: Suriye’nin elindeki kimyasal silah stoklarını tamamen imha etmesi ve bu süreçte uluslararası denetime açık olması.

ŞARA ’NIN 5 İSTEĞİ

Marshall yardımı!

Marshall Planı benzeri bir yeniden inşa programı: ABD öncülüğünde Suriye’ye ekonomik toparlanma paketi.

Amerikan enerji devlerine saha imtiyazı: ExxonMobil ve Chevron gibi firmaların petrol ve doğalgaz sahalarında çalışmasına izin.

ABD teknoloji ve iletişim devleriyle işbirliği: AT&T gibi şirketlerin Suriye’de telekom altyapısı kurması.

ABD’li havacılık şirketleri için açılım: Boeing’e sivil havacılık modernizasyonu ve yedek parça pazarı vaadi.

Suriyeli şirketlerin Wall Street’te listelenmesi: Şam merkezli bazı büyük holdinglerin New York Borsası’nda işlem görmesi için lobi.