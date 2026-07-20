EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

EREĞLİ(KONYA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1624 Esas

DAVALI : ABDULLAH TEKE Çamlıbel Mahallesi, 4884. Sk. Atmaca Apt. No:11, İç Kapı No:4 Kepez/ ANTALYA

Davacılar Ayten Şimşek, Emine Cesur, Fadim Melissa Teke, Süheyla Umdu, Zeynep Ondaral tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/09/2026 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Konya İli, Ereğli İlçesi, Yazlık Mahallesi, Ada No: 143, Parsel No: 31 sıra numarasında kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz satılarak bedelinin paylaştırılması sureti ile giderilmesi için ortaklığın giderilmesi dava açıldığı, davalı Nüsret Teke'nin dava konusu Konya İli Ereğli İlçesi Yazlık Mahallesi 143 Ada 31 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde ev, ekmeklik, 2 odalı depo ve bahçe duvarı ve 5 Adet ceviz ağacı, 2 Adet Kayısı ağacı, 3 Adet Çam ağacı, 3 Adet Asma üzüm, 1Adet Erik ağacı hakkında muhdesat iddiası bulunduğu, bu muhdesat iddiasına karşı duruşma tarihi olan 23/09/2026 tarihine kadar beyanda bulunmanız, beyanda bulunmadığınız takdirde dosyadaki mevcut delillere göre karar verileceği,

Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02511842