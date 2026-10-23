Karadeniz'de, Romanya'nın Köstence kenti açıklarında seyreden bir ticari gemi İHA saldırısına uğradıktan sonra battı.

Türkiye'nin Ereğli limanından Romanya'nın Sulina limanına demir malzeme taşıyan Komor Adaları bayraklı "KHORYV" (IMO 8138712) adlı gemi, kıyıdan yaklaşık 13 deniz mili mesafede hedef alındı.

Saldırının ardından alabora olan gemideki 13 mürettebattan birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

3 PERSONEL KAYIP, ARAMA YAPILAMIYOR

Romanya Denizcilik Otoritesi, gemide 10 Ukrayna ve 3 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 13 personelin görev yaptığını açıkladı.

Romanya Sağlık Bakanlığı ise resmi bilançoya göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 personelin yaralandığını ve 3 mürettebatın kayıp olduğunu duyurdu.

Geminin batmasıyla denize düşen 9 personelin, yakınlardaki başka bir ticari gemi tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldığı belirtildi.

Olayın ardından Romanya makamları bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Çalışmalara Sınır Polisi botlarının yanı sıra Romanya Denizde İnsan Hayatını Kurtarma Ajansı (ARSVOM) bünyesindeki Artemis gemisi dahil edildi.

Bölgeye yönlendirilen Black Hawk tipi bir helikopter ise yoğun yağış ve elverişsiz hava şartları sebebiyle operasyon alanına ulaşamadı.

DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan ölümcül saldırının ardından açıklamada bulunan Romanya Dışişleri Bakanı, olayın uluslararası hukuka ve seyrüsefer serbestisine doğrudan bir saldırı olduğunu vurguladı. Bakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: