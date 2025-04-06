Eren Elmalı... Kasımpaşa’da yıldızı parladı, Trabzonspor’da kendini geliştirip Milli Takım’a kadar yükseldi. Ama onun aklı her zaman Galatasaray’daydı. Sarı-kırmızılı forma için fırsat ara

transfer döneminde kapıyı çaldı.

GÖZÜ HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİ

fTuttuğu takımdan teklif gelince adeta havalara uçtu. Gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Önce Fransız ekibi Nantes, ardından Fenerbahçe’den gelen teklifleri reddetti. G.Saray ile yapılan görüşmeler uzun sürdü, soluğu Şenol Güneş’in yanında aldı. Tecrübeli hoca takımda kalmasını istese de dinlemedi.

SONUNDA BEK KRİZİNİ BİTİRDİ

Son gün hayaline kavuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Eren Elmalı transferi için çok da mutlu değildi. Ancak kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe derbisindeki performansı ise “Tam isabet” dedirtti. 24 yaşındaki Eren, Cimbom’un yıllardır devam eden bek krizini bitirdi.