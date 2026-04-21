CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 25. ile 26. Dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında hapis cezası verildi. Erdem’in, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Kararı, Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu. Yarkadaş, yaptığı paylaşımda Eren Erdem hakkında verilen hapis cezasına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
ÇAĞRI KAĞIDI GÖNDERİLDİ
Yarkadaş, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Eren Erdem’e çağrı kağıdı gönderildiğini belirterek, “Ceza Erdem’e tebliğ edildi” ifadelerini kullandı. Evrakta, Erdem’in iki adet fotoğrafıyla birlikte savcılığa başvurması gerektiğinin yer aldığı aktarıldı.
10 GÜN İÇİNDE TESLİM OLACAK
Paylaşımında Erdem ile görüştüğünü de belirten Yarkadaş, “Az önce Eren’le konuştum. Sevgili dostum Eren, 10 gün içinde savcılığa teslim olacağını söyledi” dedi. Bu kapsamda Erdem’in 10 gün içinde savcılığa teslim olacağı ifade edildi.