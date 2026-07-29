"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Acı haberin ardından Kaşıkçı'nın sosyal medya paylaşımları da takipçileri tarafından yeniden incelendi. Bir çocuk babası olan ünlü şefin, 21 Haziran 2026 tarihinde Instagram hesabından kızı Maya'nın fotoğrafını paylaştığı görüldü.

KIZIYLA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF YÜREK BURKTU

Kaşıkçı, paylaşımında kızının fotoğrafına yalnızca "Mayam" notunu ve kalp gözlü gülümseme emojisini eklemişti. Baba ile kızı arasındaki sevgi bağını yansıtan bu kısa paylaşım, ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılarak duygusal yorumlarla anıldı.

İşte son paylaşımından bazıları: