Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tayland'ın Hua Hin kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında şampiyon oldu. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Kırkın, tekler finalinde 1 numaralı seribaşı Kazak Denis Yevseyev'i 2-1 yendi.
Dünya sıralamasında 570'inci basamakta bulunan Kırkın, klasmanın 469'uncusu Yevseyev karşısında ilk seti 7-6 kazandı. İkinci seti 4-6 kaybeden milli tenisçi, son seti 6-3 alarak şampiyonluğa ulaştı.
27 yaşındaki Kırkın, sert kortta düzenlenen turnuvada elde ettiği zaferle bu yıl ikinci, kariyerinde ise 17'nci tekler şampiyonluğunu kazandı.