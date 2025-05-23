Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four organizasyonunun ilk yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Bu sezon Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibini ilk kez mağlup eden ve geçen sene Final Four yarı finalinde mağlup olduğu rakibini deviren sarı-lacivertliler, finale çıkmanın sevincini yaşadı.
'MOLA' GÖNDERMESİ
Ergin Ataman'ın Fenerbahçeli taraftarlarla sık sık polemik yaşadığı bilinirken sarı-lacivertli ekip galibiyet sevincinde deneyimli başantrenöre gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımında 'Finale kadar biraz "mola" ifadeleri yer aldı.
Sarı-lacivertli taraftarların 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları nedeniyle deneyimli çalıştırıcı ile taraftarlar arasında sık sık yaşanan gerginliğe atıfta bulunan Fenerbahçe, galibiyet sonrasında bu duruma gönderme yaptı.
Finale kadar biraz "mola" #Yellow7egacy #EuroLeague pic.twitter.com/4oIvRvI4rG— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 23, 2025