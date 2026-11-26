A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda İtalya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde uzun rotasyonunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Ataman, eksiklere rağmen sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurguladı.

Ataman ile milli basketbolcular Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi, karşılaşmanın oynanacağı PalaEur'daki antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünya Kupası biletini aldıklarını hatırlatan Ataman, "Şu anda Avrupa'da Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen tek takımız. Tabii ki sahaya kazanmak için çıkacağız. Ancak bazı gerçekleri de göz ardı edemeyiz. Takımımızda çok önemli eksikler var. Özellikle uzun rotasyonunda ciddi sıkıntımız var. Bu eksikliklere rağmen kazanmak için oynayacağız." dedi.

"MAÇI SON 4-5 DAKİKAYA GETİRMEK İSTİYORUZ"

İtalya'da da önemli eksikler bulunduğunu söyleyen Ataman, Melli'nin yokluğuna dikkat çekti. Rakibin tecrübeli ve skorer oyunculara sahip olduğunu belirten milli takım başantrenörü, Mannion'u en tehlikeli oyuncuları olarak gösterdi; Thompson ve Ricci'nin de kadroda bulunduğunu hatırlattı.

İtalya, Sırbistan, Litvanya ve İzlanda'nın Dünya Kupası'na katılmak için büyük mücadele verdiğini ifade eden Ataman, maç planını şöyle anlattı:

"Sert bir maç olacak. Az top kaybıyla kontrollü basketbol oynayarak maçı son 4-5 dakikaya getirmek istiyoruz. O zaman onlar daha fazla panik yapacaklar çünkü mutlak galibiyete ihtiyaçları var."

Milli takım pencere maçlarında hazırlık süresinin yetersizliğine de değinen Ataman, alışılan performans ve basketbol kalitesini beklememek gerektiğini, ancak oyuncularından mücadele beklediğini söyledi. Oyunda kopukluklar olabileceğini belirten Ataman, "Biz bu maçı savaşarak, mücadele ederek ve savunma yaparak kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

FURKAN KORKMAZ: "8-0, ÇOK CİDDİ BİR RAKAM"

Furkan Korkmaz, sakatlık ve eksiklerin her takımda yaşandığını belirterek İtalya karşısında motivasyonlarının yüksek olduğunu söyledi. Yıllardır birlikte oynadıklarını hatırlatan milli basketbolcu, güzel bir atmosfer beklediklerini ve kazanmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Dünya Kupası'na katılmayı garantilemelerinin maçlara yaklaşımlarını değiştirmediğini vurgulayan Korkmaz, "Biz artık maç seçmiyoruz. Bazı şeyleri garantiledik diye rölantiye alma gibi bir yapımız yok. Galibiyet serimiz de bizim için çok önemli. 8-0, çok ciddi bir rakam. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, karşılaşmanın takımın gücünü göstermek açısından da önemli olduğunu belirtti. Fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini söyleyen milli oyuncu, galibiyete katkı vermek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

KENAN SİPAHİ'DEN TOP PAYLAŞIMI VURGUSU

Milli takım kaptanı Kenan Sipahi ise zorlu bir atmosferde kendi basketbollarını oynamak ve topu paylaşmak istediklerini söyledi. Birlikte mücadele ederek hem hücumda hem savunmada iyi bir oyunla kazanmayı hedeflediklerini belirten Sipahi, karşılaşmanın oyunlarını geliştirmek açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Genç oyuncuların takıma hızlı uyum sağladığını dile getiren Sipahi, "İlk defa takım halinde antrenman yaptık. Oynadığımız basketboldan dolayı genç arkadaşlarımız da çok hızlı adapte olabiliyor. Son 1-2 senedir topu iyi paylaşıyoruz. Kim gelirse gelsin aynı şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.