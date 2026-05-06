EuroLeague’de Panathinaikos ve Valencia serinin 3. maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İspanyol ekibi 91-87 kazandı, maça ise Ergin Ataman ile Pedro Martinez arasındaki tartışma damga vurdu.

Yunan temsilcisi Panathinaikos'un, İspanyol ekibi Valencia'yı ağırladığı EuroLeague play-off üçüncü maçında Ergin Ataman ile Pedro Martinez arasında yaşanan gerginliğin ardından iki koç da diskalifiye edildi. Üçüncü çeyrekte Ataman’ın hakeme tepkisi esnasında Valencia Koçu Pedro Martinez de olaya müdahil olunca iki koç arasına gerginlik yaşandı. Panathinaikos Başantreönürü Ergin Ataman, Martinez’e sert tepki gösterirken koçlar arasındaki olası fiziksel teması hakemler önledi. Öfkeyle Valencia Koçu Pedro Martinez'in üzerine yürüyen Ergin Ataman'ı hakemler ve oyuncusu sakinleştirdi.

Ergin Ataman’la birlikte ikinci teknik faulü alan Martinez, soyunma odasının yolunu tuttu. Ergin Ataman ve Pedro Martinez arasındaki atışma seriden önce başlamıştı.

Seride Panathinaikos 2-1 önde bulunurken, 4. maç yine Yunan ekibinin ev sahipliğinde düzenlenecek.