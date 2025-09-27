A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 ve Türkiye'nin spor gündemine yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

S Sport’a konuşan Ergin Ataman "Biz bu kadroyla, bu kadroyu geliştirerek tecrübe kazandık. Finali elimizden kaçırdık ama bundan sonraki turnuvada elimizden kaçmaz. Bir şampiyonada, Dünya Şampiyonası mı olur Avrupa Şampiyonası mı olur bilmiyorum. Olimpiyatlar biraz zor, çünkü ABD oraya tam kadro geliyor. Ama hedefimiz Olimpiyatlara katılmak olacak. Türk basketbol milli takımı bugüne kadar Olimpiyatlara hiç katılmadı." dedi.

Hedeflerini altın madalya olarak belirleyen deneyimli başantrenör "Bu kadronun önümüzdeki dönemde mutlaka bir altın madalya çıkaracağını düşünüyorum. Avcumuzun içine kadar gelen şampiyonluğu kaçırdığım için biraz buruğum ama Avrupa ikinciliği çok önemli bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.

'ÜLKEDE FUTBOL ÇILGINLIĞI VAR...'

Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN arasında oynanan 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi yapılan basın toplantısında iki takım kurmaylarına soru sorulmamasına da büyük tepki gösterdi.

Toplantıda basketbola dair soru gelmemesine dikkat çeken Ataman, “Türk spor kamuoyunda basketbol medyasını yok ettiler. Türkiye’de bir futbol çılgınlığı var. Basketbol EuroLeague şampiyonu oluyor ama gündem olmuyor. Futbol takımları Avrupa’da başarısız olunca başkanlar değişiyor, ama futbola olan ilgi yine de bitmiyor” dedi.

'KISTAS AVRUPA BAŞARISI'

Üç Büyükler'in harcadığı paralara da dikkat çeken Ataman "Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var. Avrupa'da bir başarı yok. Bakıyorsun benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon Euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar?

Benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak. Avrupa'da katıldığın bir kupada yarı final oynayabilmek. İlla şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor. Futboldaki o kısır çekişme, hakem çekişmesi. İşte yok yapı var, hakem var. Sürekli konuşulan şey hakem. Fenerbahçe-Beşiktaş maçını televizyondan izledim. Müthiş bir atmosfer. Oraya o soruları soracak gazetecileri yollamıyorlar. Sorun orada." ifadelerini kullandı.