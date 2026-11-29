A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında İzlanda'yı 101-83 yendi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından konuşan başantrenör Ergin Ataman, ilk yarıda zorlandıklarını ancak ikinci yarıda oyunu değiştirdiklerini belirtti.

Ataman, “Maçı zor geçirdik. İlk yarıyı geride bitirdik. Oldukça zorlandık ama ikinci yarıda kazanan karakterimizi sahaya yansıttık.” dedi.

ATAMAN'DAN EKSİKLER VURGUSU

Kadrodaki eksiklere dikkat çeken Ataman, NBA'deki oyuncuların bu karşılaşmalarda forma giyemediğini belirterek Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic'in isimlerini sıraladı. Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven ve Yiğitcan Saybir'in yokluğunun da bu pencerede takımı zorladığını söyledi.

Ataman, “Bu akşam çocuklar hakkını verdi ve net bir galibiyet aldık. Hepsini kutluyorum.” ifadelerini kullandı. Önceki maçlarda takımın yükünü Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in çektiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, onların yokluğunda hangi oyunculardan daha fazla katkı alabileceklerini gördüklerini anlattı.

Milli takımın artık kazanan bir takım haline geldiğini söyleyen Ataman, Türkiye'nin son iki yılda Avrupa'da en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takım olduğunu ifade etti. Tribünlerin desteğine de teşekkür eden Ataman, galibiyeti Türk milletine armağan etti.

TÜRKOĞLU'NDAN GENÇ OYUNCULARA TEBRİK

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirterek, “İkinci yarıda sorumluluk alan arkadaşlarımız oldu. Bu, bizi mutlu etti. Sonuçta kendi taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu.” diye konuştu.

Yiğit Onan ve Ömer Kutluay'ın A Milli Takım formasını giymesine de değinen Türkoğlu, Türk basketboluna uzun yıllar emek veren Ömer Onan ve İbrahim Kutluay'ın çocuklarını bu seviyede görmenin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Genç oyuncuları kutlayan Türkoğlu, her geçen gün gelişerek Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istediklerini, kasım ayını galibiyetle bitirmenin değerli olduğunu kaydetti.

KENAN SİPAHİ: “İYİ MÜCADELE ETTİK”

Kaptan Kenan Sipahi, geniş bir kadroyla mücadele ettiklerini ve herkesin oyuna girdiğini belirtti. İzlanda'nın hızlı ve tempolu basketbolunun ilk yarıda kendilerini zorladığını anlatan Sipahi, “İkinci yarıda savunmayı sertleştirerek elini taşının altına koyduk. Çok güzel bir galibiyet aldık.” dedi.

Ömer Kutluay'ın performansını da değerlendiren Sipahi, genç oyuncunun her kampta gelişimini gösterdiğini söyledi. Sipahi, “Sırıtmadan, senelerdir oynuyor gibi sahaya çıktı ve sorumluluk aldı.” sözleriyle takım arkadaşını övdü.

ÖMER KUTLUAY İLK MAÇINDA İLK SAYILARINI ATTI

İzlanda karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giyen Ömer Kutluay, büyük heyecan yaşadığını anlattı. Hatalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyen genç oyuncu, ikinci yarıda yeteneklerini ortaya koyarak maçı kazandıklarını belirtti.

Kutluay, duygularını “Çok heyecanlıydım. Sahaya adım attığım gibi o tatlı heyecan gidiyor. Nerede olduğumu fark ediyorum, elimden geleni yapmaya çalıştım. İlk sayılarımı attım. İnşallah uzun bir kariyerin ilk sayıları olur.” sözleriyle paylaştı.