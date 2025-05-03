THY Euroleague play-off çeyrek final serisinin dördüncü maçında Panathinaikos AKTOR, Anadolu Efes’e deplasmanda 85-82 mağlup oldu. Seride durum 2-2’ye gelirken, mücadelede yaşananlar kadar saha dışındaki gelişmeler de gündem oldu.

TRİBÜN TEPKİSİ SARP ATAMAN'I DERİNDEN ETKİLEDİ

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın, eski takımı Anadolu Efes’in taraftarlarıyla yaşadığı gerginlik geceye damga vururken, Ataman’ın oğlu Sarp Ataman’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Babasının yuhalanmasına kızan Sarp Ataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'ÇÖPTE HUZURLU BİR AKŞAM GEÇİREBİLİRLER'

Sarp Ataman, paylaşımında “Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin, Ergin Ataman’ın Anadolu Efes tribünleri tarafından yuhalanmasına bir tepki olduğu yorumlandı.

SERİ 2-2'YE GELDİ, GÖZLER ATİNA’DAKİ MAÇTA

Euroleague’de serinin beşinci ve son karşılaşması Atina’da oynanacak. Taraflar, Final Four bileti için kozlarını bir kez daha paylaşacak. Ancak serinin bu noktadan sonra sadece saha içinde değil, saha dışında da derin izler bırakacağı görülüyor.