Yunanistan devi Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos’a 82-76 yenildikleri final serisi ilk maçından sonra adeta öfke patlaması yaşadı.

Daha önce EuroLeague'e veda ettiklerinde kendisine yöneltilen istifa sorusuna sinirlenerek toplantıyı terk eden Ataman, bu defa hakem kararlarına sinirlenerek toplantıyı soru almadan sert ifadelerle tamamladı.

Yunanistan Ligi'ne dizi benzetmesi yapan Ataman “Türkiye’de çok sayıda ünlü haftalık dizi var. Her hafta insanlar bu dizilerin yeni bölümünü izliyor. Siz Yunanların da her hafta dizi izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. Burada final serileri, tıpkı bir dizi gibi geçiyor. Muhtemelen insanlar bu serileri ‘sanki bir dizi, film izlermiş gibi’ izliyordur." dedi.

'GERÇEK SKOR 29-5'

Toplantının devamında "Maç sonucu 82-76 yazıyor ama hayır, bu yanlış. Gerçek skor 29-5. Olympiakos 29, bizse sadece 5 serbest atış kullandık. Yunan medyası, Sırp medyası, Ergin Ataman’ın Avrupa’nın en kötü koçu olduğunu ve en iyi hakemlerin sizde olduğunu yazmaya devam edin. Bravo size. Hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı ve soru almadan masayı yumruklayarak toplantıyı sonlandırdı.

Karşılaşmada serbest atışları Olympiakos 25/29, Panathinaikos 5/5 ile kullandı.